На встречу приехали представители регионального оператора по обращению с ТКО, СНТ, ИЖС, муниципальных и коммерческих объектов, ТСЖ и местные жители.

В Выборге состоялся прием граждан по вопросам обращения с отходами. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Прием граждан прошёл в здании администрации Выборгского района. Граждане озвучили все свои вопросы и требования представителям регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Прием провела представитель АО "Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти" Ольга Артамонова.

Как правило граждан интересовал вывоз ТКО из садоводств, заключение договоров, расчет за мусор, счета, организация контейнерных площадок частными компаниями, компенсации за услуги обращения с ТКО, тарифы и нормативы накопления.

Вопросы, с которыми обратились жители Выборгского района будут направлены в Управляющую компанию по обращению с отходами для дальнейшего рассмотрения и содействия заявителям. Приемы граждан по вопросам обращения с ТКО запланировано провести также по поселениям Выборгского района. Составлен график выездов на январь и февраль. - указала представитель регионального оператора по Выборгскому району Ольга Артамонова.

Жители Выборга проинформированы о реформе обращения с мусором. Чаще всего возникают вопросы по решению текущих целей между местными жителями и региональным оператором.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти