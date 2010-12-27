В Монрепо стартовали реставрационные работы у источника "Нарцисс"

Корреспондент Piter.TV прибыл в парк, чтобы узнать подробности.

В Монрепо начались реставрационные работы у источника "Нарцисс".

Как рассказали в парке, проектом реставрации предусмотрено укрепление кирпичной стены павильона, восстановление крыши-навеса и гидроизоляционные работы. Уже в следующем году посетители парка смогут увидеть обновленный "Нарцисс".

Уже сейчас хорошо видно, что вода в колодец поступает. Главное, вернуть герметичность. - рассказали реставраторы

Напомним, что Источник "Нарцисс" расположен в северо-западной части усадебного комплекса Дорога до него войдет в маршрут для маломобильных групп населения наряду с Главный домом, Флигелем, пристанью, долиной "Розенталь". Продолжительность экскурсии, которая позволит ознакомиться с общим образом парка, составит 2, 5 - 3 часа.

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Фото: Piter.TV