В Выборге началась акция "Дари тепло"

Впервые акция была организована в том году.

В Выборге началась акция сбора новогодних подарков "Дари тепло".

Тогда волонтёры центра помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Милосердие", порадовали небольшими подарками своих подопечных.

Больше всего из собранного в прошлом году мне запомнились открытки от студентов, к сожалению, не помню какого учебного заведения. Но было очень мило, преподаватель подключила ребят к данному занятию. - рассказала одна из волонтёров проекта

Те, кто хотят поучаствовать в акции, могут купить любую вещь из списка: носки теплые (размер 43-44), шапку, перчатки, тушенку, макароны или пюре быстрого приготовления, дезодорант, шоколад и конечно же мандаринки, какой же Новый год без них.

Основным подарком волонтеры хотят сделать термосы, их можно приносить и не новые, но в хорошем состоянии.

Узнать подробности акции и куда необходимо принести подарки можно здесь.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что фермеры Ленобласти могут претендовать на субсидии.

Фото: Piter.TV