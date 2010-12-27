В Выборге началась акция "Дари тепло"

В Выборге началась акция сбора новогодних подарков "Дари тепло".
Тогда волонтёры центра помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Милосердие", порадовали небольшими подарками своих подопечных.
Больше всего из собранного в прошлом году мне запомнились открытки от студентов, к сожалению, не помню какого учебного заведения. Но было очень мило, преподаватель подключила ребят к данному занятию.
- рассказала одна из волонтёров проекта
Те, кто хотят поучаствовать в акции, могут купить любую вещь из списка: носки теплые (размер 43-44), шапку, перчатки, тушенку, макароны или пюре быстрого приготовления, дезодорант, шоколад и конечно же мандаринки, какой же Новый год без них.
Основным подарком волонтеры хотят сделать термосы, их можно приносить и не новые, но в хорошем состоянии.
Узнать подробности акции и куда необходимо принести подарки можно здесь.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что фермеры Ленобласти могут претендовать на субсидии.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )