Фермеры Ленобласти могут претендовать на субсидии

В конкурсе от Правительства Ленобласти будет выделено три гранта: начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, с 16 декабря 2019 года по 20 января 2020 года фермеры смогут поучаствовать в конкурсе на получение субсидий для своего дела. Заявки на участие принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Всего в конкурсе будет представлено три гранта - начинающим фермерам, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Соискатели должны предоставить пакет документов и проработанный бизнес-план. Их предварительно проверят на соответствие с требованиями конкурса, после чего, если с документами все в порядке, пригласят на защиту проекта.

В ведомстве сообщается, что деньги от гранта можно потратить только на развитие своего фермерского дела: новая спецтехника, приобретение производственных зданий и перерабатывающих производств, а также на приобретение сельскохозяйственных животных.

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Фото: lenobl.ru