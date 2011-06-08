Ростуризм назвал причину задержек выплат грантов бизнесу

Причиной задержек стали технические вопросы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что причиной задержек выплат грантов победителям конкурса на развитие внутреннего и въездного туризма стали технические вопросы. По ее словам, вопросы возникли так как конкурс проводился впервые.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на представителе турбизнеса писал, что победители конкурса до сих пор не получили деньги на развитие туризма. Победителей в конкурсе определили в ноябре 2020 года.

"Ростуризм держит ситуацию с грантовым конкурсом на контроле. Все победители получат возможность использовать средства грантов до конца мая. Мера реализовывается в туризме впервые, поэтому возникли технические вопросы, которые повлияли на сроки ее реализации", — сказала Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, она сделала все, чтобы победители смогли получить гранты, но при этом некоторые процедуры пока не урегулированы. Эти моменты сейчас совместно решаются с Минфином и Федеральным Казначейством.

Зарина Догузова отметила, что ведомство находится на связи со всеми победителями конкурса.

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