Более пяти тысяч дорог Ленобласти отчистили от снега за минувшие выходные

Для работы на дорогах были задействованы 300 единиц техники.

За минувшие выходные (14 и 15 декабря) в Ленобласти было отчищено от снега более пяти тысяч километров дорог. На трассы региона круглосуточно выходило порядка 300 единиц спецтехники и сотрудников, сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сотрудники дорожных служб рассыпали на дороги более 125 тонн соли и две тысячи кубов песко-смоляной смеси.

Из-за сильных осадков в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах рабочим пришлось работать в усиленном режиме.

В будни активные работы по уборке дорог продолжатся, отмечается в ведомстве. Исходя из прогнозов погоды до среды (18 декабря) на трассах 47 региона будет идти снег, высота которого будет достигать трех сантиметров.

Ранее мы сообщали, что Гидрометцентр предупредил россиян о снежном январе.

Фото: road.lenobl.ru