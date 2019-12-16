В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Эксперты рассказали о погоде в России на следующий месяц.

В Гидрометцентре России предупредили о снежном, но не холодном январе. Синоптики делают долгосрочный прогноз о мягкой зиме. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией организации Людмилу паршину.

В центральном регионе температура превысит норму всего на один градус. В среднем это значение будет равняться минус 9,3 градуса по Цельсию. Ночью показатели опустятся до минус 10-15 градусов при норме осадков в 42 мм. Возможны снегопады. Выше нормы ожидается на востоке ЦФО, юге европейской части, Поволжье, Урале, севере Сибири. Потепление придет в Амурскую область, Хабаровский край и Якутию.

Ниже нормы ожидается в Мурманске, Карелии, западе Ленобласти.Прохладу следует ждать в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтае, Туве. мало осадков будет за Уралом, на юге Западной и в Центральной Сибири, Чукотке, Камчатке, Магадане.

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