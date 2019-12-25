В Петербурге завершился ремонт трех улиц

Обновленное дорожное покрытие появилось в Выборгском и Петродворцовом районах.

В Петербурге завершился дорожный ремонт трех улиц в Выборгском и Петродворцовом районах. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Дорожники полностью обновили покрытие на участке Суздальского проспекта от улицы Симонова до Выборгского шоссе. Работы на 1,6 км вело АО "ВАД", ремонт на площади свыше 20 тысяч квадратных метров обошелся в 31,89 млн рублей. Также закончился ремонт на участке Лесного проспекта от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта, которым занимался ООО "СК "Орион плюс". Работы на участке длиной 1,32 км потребовали вложения 63,82 млн рублей.

Третьей отремонтированной улицей стал участок улицы Первого Мая от Гостилицкой улицы до Широкой длиной 0,35 км. Работы провело ЗАО "АБЗ-Дорстрой" за почти 4 млн рублей.

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Фото: Piter.TV