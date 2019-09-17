Реконструкцию библиотеки имени Маяковского завершат в марте

Контракт с подрядчиком действует до мая.

В четверг, 29 октября, стало известно, что реконструкцию Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского планируют в марте следующего года, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

Контракт с подрядчиком действует до мая. Библиотека планирует принять посетителей в сентябре 2021 года. Так, фундамент здания, проемы и кирпичные стены усилили, возвели новые несущие конструкции из монолитного железобетона, капитально отремонтировали кровлю, обновили инженерные коммуникации. Продолжается реставрация фасадов.

Ранее мы писали, что библиотека имени Маяковского открывает филиал "Линии" на Васильевском острове.

Фото: gov.spb.ru