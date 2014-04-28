Завершающая встреча проекта "Городские танцевальные веранды" состоится в Петербурге 10 декабря

В ближайшую среду, 10 декабря, в культурной столице завершится цикл мероприятий "Городские танцевальные веранды", сообщает пресс-служба Комитета по культуре.
Завершающий танцевальный вечер состоится в атриуме Центрального музея связи имени Попова. Участники смогут насладиться выступлениями ансамбля "Русская тройка", принять участие в тематических мастер-классах и развлечься играми.
Мероприятие начнётся в 16:00, посещение бесплатное, предварительная запись доступна по номеру телефона: 766-63-00.
Эта традиция воскресла в Петербурге в рамках программы "Серебряный возраст", ориентированной на пожилых жителей города. Всего с начала мая участниками программы стали более 39 тысяч человек.
Фото: пресс-служба Комитета по культуре Петербурга
