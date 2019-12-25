В Петербурге впервые в XXI веке исполнят забытый "Реквием" Кабалевского

Монументальную ораторию на стихи Рождественского представит Губернаторский симфонический оркестр 6 ноября.

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко восстановит монументальную ораторию Дмитрия Кабалевского "Реквием" на стихи Роберта Рождественского. Произведение, созданное в 1963 году как ответ "Военному реквиему" Бенджамина Бриттена, не исполнялось с 1980-х годов. Премьера возрожденной партитуры состоится 6 ноября в Академической капелле при поддержке городского Комитета по культуре.

Для меня загадка, почему сейчас, когда в России есть запрос на возрождение национального наследия, тем более посвященного исторической борьбе с фашизмом, до сих пор этот Реквием никто не вытащил. Потрясающая партитура по силе психологического воздействия, без слёз из концертного зала никто не уйдёт. Антон Лубченко, художественный руководитель оркестра

Особенности произведения: создано в 1963 году как масштабное высказывание о войне и мире. Длительность — почти полтора часа. Для исполнения требуются большой оркестр, солисты и два хора. Кстати, единственная сохранившаяся запись была сделана автором. Оратория, считающаяся уникальной в русской музыке, потребовала масштабной подготовки. По словам организаторов, произведение представляет собой титаническую фреску о любви и жестокости, способную оказать сильное эмоциональное воздействие на слушателей.

Ранее Piter.TV сообщал, что фасад Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной отреставрируют.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга