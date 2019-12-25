На Петергофском шоссе на 96% готово новое пожарное депо

В Красносельском районе Петербурга завершается строительство пожарного депо. На территории комплекса разместились здание пожарного депо, гараж резервной техники, КПП, подземный резервуар для запаса воды, стоянки для служебного транспорта, а также физкультурно-спортивная зона и зона отдыха. Об этом сообщили в пресс-служба Смольного.
На сегодняшний день строительная готовность депо превышает 96%. Сейчас специалисты проводят отделочные работы и работы над вентиляционными системами. До конца года планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Депо построено в рамках поручения губернатора Александра Беглова. В соответствие с ним в 2023 году в Петербурге будет построено 25 социальных объектов.
Ранее сообщалось, что пять петербургских МФЦ жду обновления до октября этого года.
Фото: Комитет по строительству Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все