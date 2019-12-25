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Пять петербургских МФЦ ждут обновления до октября этого года
Сегодня, 10:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Пять петербургских МФЦ ждут обновления до октября этого года

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В Петербурге до октября должны будут отремонтировать пять МФЦ. Выбранные для работ отделения отработали больше 10 лет.

До октября в Петербурге должны будут отремонтировать пять МФЦ в Кировском, Красносельском, Московском, Невском и Петродворцовом районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

МФЦ – это простой и удобный способ получить государственные услуги. Они очень востребованы у горожан. Сейчас мы модернизируем их, чтобы повысить качество предоставления госуслуг.

Губернатор Петербурга Александр Беглов

До 20 тысяч петербуржцев ежедневно приходят в МФЦ, чтобы получить все необходимые услуги: от замены паспорта до получения льгот. При такой высокой востребованности МФЦ нуждаются не только в обновлении, но и в модернизации. Ежегодно центры проходят плановый ремонт. С 2020 по 2022 год было отремонтировано 25 отделений МФЦ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково заработал пункт продажи проездных билетов на общественный транспорт.

Фото: сайт МФЦ Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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