В аэропорту Пулково заработал пункт продажи проездных билетов на общественный транспорт

В аэропорту Пулково заработал пункт. На котором можно пополнить проездной на общественный транспорт.

В Пулково заработал пункт пополнения проездных билетов на общественный транспорт. Он находится совсем недалеко от терминала прилета в сторону автобусной остановки. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

Пункт будет работать с 8 утра до 20 вечера с перерывом с 13 до 14 дня. На точке можно будет приобрести не только обычный проездной, но и даже льготный.

Проездные билеты также можно приобрести во всех кассах петербургского метрополитена, двух офисах и 24 киосках СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково занял второе место по пассажиропоток в России.

Фото: Piter.TV