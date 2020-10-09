Аэропорт Пулково занял второе место по пассажиропотоку в России

В июне в Пулково обслужили 2,1 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В понедельник, 10 июля, пресс-служба Пулково поделилась статистикой, согласно которой воздушная гавань Петербурга занимает второе место по пассажиропотоку среди других аэропортов страны.

В июне в Пулково обслужили 2,1 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидирует московский аэропорт Шереметьево.

Внутренними рейсами в прошлом месяце летали на 8% больше пассажиров. Самые популярные направления – Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Минеральные Воды и Мурманск.

За границу петербуржцы летают чаще на 71%. Направления-лидеры: Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай, Ташкент, Душанбе, Баку, Ош и Самарканд.

Отметим, что к лету в Пулково увеличилось количество стоек регистрации, пунктов проверки документов на внутренних рейсах на входе в зону предполетного досмотра и киосков самообслуживания, где можно напечатать посадочный талон.

Ранее на Piter.TV: в зоне прилета Пулково установили интерактивный пилон, позволяющий получать информацию о работе транспорта.

Фото: Piter.TV