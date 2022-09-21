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В зоне прилета Пулково установили интерактивный пилон, позволяющий получать информацию о работе транспорта
Сегодня, 20:21
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В зоне прилета Пулково установили интерактивный пилон, позволяющий получать информацию о работе транспорта

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Сведения обновляются круглосуточно.

В петербургском аэропорту Пулково появился интерактивный пилон, благодаря которому можно узнать о работе городского транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В частности, получится найти информацию об изменениях маршрута общественного транспорта, о расписании, выборе проездных билетов, способах оплаты и тарифах.

Информация обновляется круглосуточно.

Ранее мы сообщали о том, что киоск по продаже проездных на петербургский общественный транспорт заработал в Пулково.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, общественный транспорт в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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