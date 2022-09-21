В зоне прилета Пулково установили интерактивный пилон, позволяющий получать информацию о работе транспорта

В петербургском аэропорту Пулково появился интерактивный пилон, благодаря которому можно узнать о работе городского транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
В частности, получится найти информацию об изменениях маршрута общественного транспорта, о расписании, выборе проездных билетов, способах оплаты и тарифах.
Информация обновляется круглосуточно.
Ранее мы сообщали о том, что киоск по продаже проездных на петербургский общественный транспорт заработал в Пулково.
Фото: Piter.TV
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