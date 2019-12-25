На третьем этапе строительства ЖК "На Заречной" в корпусе 2 завершено устройство фасадов и кровли.

В Петербурге завершается строительство последнего проблемного объекта ГК "Норманн". На третьем этапе строительства ЖК "На Заречной" в корпусе 2 завершено устройство фасадов и кровли. Закончен монтаж систем электроснабжения, отопления и вентиляции, внутреннего водоснабжения и канализации. Внутренние отделочные работы завершены на 98%. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 4 корпусе завершен монтаж водопровода и канализации, заканчивается устройство систем вентиляции, электроснабжения и отопления (98%). Продолжается устройство кровли (90% работ). Внутренние отделочные работы выполнены на 80%.

В подземном паркинге (6 корпус ) продолжается монтаж систем вентиляции, пожаротушения, отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения (95%). Во втором подземном паркинге (8 корпус) также ведется монтаж систем вентиляции, пожаротушения, отопления( 95% работ).

Заканчивается благоустройство территории около жилищного комплекса.

В декабре на улице Оптиков будет достроена школа на 550 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"