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В декабре на улице Оптиков будет достроена школа на 550 человек
Сегодня, 13:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В декабре на улице Оптиков будет достроена школа на 550 человек

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Заведение является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС по внедрению профориентационных практик в образовательном процессе.

ООО "ПСБ ЖилСтрой" в декабре сдаст школу на улице Оптиков. Строительство ведется по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Новое здание находится напротив здания начальной школы-детского сада. Проектная мощность школы – 550 человек. В ней будут учиться дети с 5 по 11 классы. Заведение является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС по внедрению профориентационных практик в образовательном процессе.

В школе есть два плавательных бассейна, два спортивных зала, актовый зал и кабинет труда со станками. На территории оборудовано футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: улица оптиков, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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