Завершается осенняя миграция птиц. Петербуржцев просят не лишать их мотивации 

Сейчас над Северной столицей пролетают последние уходящие стаи белолобых гусей, гуменников и лебедей.

В среду, 16 октября, стало известно, что в Петербурге подходит к концу осенняя миграция птиц. Об этом сообщили в комитете по природопользованию города, пернатые возвращаются на зимовку в Западную Европу и Африку из арктических тундр России.

По словам экспертов, над Северной столицей пролетают стаи белолобых гусей, гуменников и лебедей.

Их можно увидеть во многих местах южного и северного побережья Финского залива, в Приморском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом районах города сказано в сообщении

Горожан просят не подкармливать птиц, потому что это лишает их мотивации в перелете. Дело в том, что во время полета птички находятся в поиске пищи, а значит, и в необходимости миграции в тёплые края.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заняли второе место по числу наблюдателей в акции по учету птиц.

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