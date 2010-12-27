В общей сложности в мероприятии участвовало три тысячи россиян.

Во вторник, 15 октября, стали известны результаты Общеевропейского учета птиц EuroBirdwatch-2019. Как оказалось, петербуржцы заняли второе место по числу наблюдателей в акции по учету птиц. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В акции участвовали 110 петербуржцев. Жители Северной столицы насчитали более трех тысяч особей 43 видов. Чаще всего в поле зрения горожан попадали сизые голуби, кряква и серые вороны. Среди редких: лебедь-кликун, желна, большой баклан и ястреб-перепелятник.

В общей сложности в мероприятии приняли участие три тысячи россиян. По итогу EuroBirdwatch-2019 волонтеры насчитали около 149 тыс. птицы, которые относятся к 241 виду. Чаще всего россияне встречали лысуху и обыкновенного сквореца.

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Фото:пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности