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Завербованные ГУР Украины люди в Крыму использовали "Авито" для передачи вещей

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По словам задержанного, такой метод исключал прямых контактов между всеми членами диверсионной группы.

Завербованные украинской разведкой люди в Крыму использовали сайт объявлений "Авито" для передачи необходимых для терактов и слежки вещей. Об этом сообщил задержанный ФСБ Сергей Кривошеин.

По его словам, такой метод исключал прямых контактов между всеми членами диверсионной группы. Кривошеин рассказал, что покупал в магазине GPS-трекеры, затем выкладывал их на площадку, где их выкупал другой агент

Ранее мы сообщали, что украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: авито, диверсанты, крым, разведка, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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