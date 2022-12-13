Завербованные ГУР Украины люди в Крыму использовали "Авито" для передачи вещей

По словам задержанного, такой метод исключал прямых контактов между всеми членами диверсионной группы.

Завербованные украинской разведкой люди в Крыму использовали сайт объявлений "Авито" для передачи необходимых для терактов и слежки вещей. Об этом сообщил задержанный ФСБ Сергей Кривошеин.

По его словам, такой метод исключал прямых контактов между всеми членами диверсионной группы. Кривошеин рассказал, что покупал в магазине GPS-трекеры, затем выкладывал их на площадку, где их выкупал другой агент

Ранее мы сообщали, что украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии.

Видео: Telegram / Zvezdanews