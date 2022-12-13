Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии

Подозреваемый рассказал о подготовке терактов в Крыму.

Компоненты бомб, закамуфлированные под бытовые электроплиты, украинские спецслужбы транспортировали из Болгарии через Турцию и Грузию на территорию России ради совершения в стране террористических актов. Соответствующее заявление сделали представители Центра по общественным связям ФСБ РФ. Специалисты показали видеоролик с допросом подозреваемого. Известно, что законспирированная агентурная сеть планировала совершить убийство руководителей полуострова, а также осуществить подрывы транспортной инфраструктуры региона.

Вскрыт и локализован проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время силовиками из надзорного ведомства установлено, что в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые позже передавались подозреваемому фигуранту расследования по фамилии Петранову гражданами Украины Денисом Смирновым и Владиславом Сарафинчаном, занималась гражданка Украины Марина Матущак. Груз отправлялся к месту совершения терактов при помощи компаний-перевозчиков "СДЭК" и "Возовоз". Отправкой занимались российские граждане, которые использовались украинскими спецслужбами "втемную". Речь идет о лицах, которые имели коммерческие соглашения с фирмой в Болгарии, которой управляла Марина Матущак.

ФСБ пресекла подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ