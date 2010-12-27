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За отрубленные пальцы повара заведующая детским лагерем заплатит 50 тысяч рублей
Сегодня, 18:14
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Rybka123
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За отрубленные пальцы повара заведующая детским лагерем заплатит 50 тысяч рублей

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Подсудимая не обеспечила безопасной организации технологического процесса производства, что привело к трагедии.

Суд вынес обвинительный приговор бывшей заведующей производством в детском оздоровительном лагере "Ракета" Наталье М. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело против подсудимой было возбуждено после ЧП в столовой лагеря. В результате неисправной мясорубки рука повара попала в агрегат, что привело ко множественным переломам костей правой руки и ампутации двух пальцев.  Расследование прокуратуры показало, что подсудимая не обеспечила безопасной организации технологического процесса производства, что привело к причинению потерпевшей тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил женщине штраф в размере 50 тыс. рублей. Свою вину она не признала. 

Ранее не Piter.TV: В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера

Фото: pixabay.com

Теги: детский лагерь , отрубленные пальцы , штраф
Категории: Лента новостей Новости СПб

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