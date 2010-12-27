За отрубленные пальцы повара заведующая детским лагерем заплатит 50 тысяч рублей

Подсудимая не обеспечила безопасной организации технологического процесса производства, что привело к трагедии.

Суд вынес обвинительный приговор бывшей заведующей производством в детском оздоровительном лагере "Ракета" Наталье М. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело против подсудимой было возбуждено после ЧП в столовой лагеря. В результате неисправной мясорубки рука повара попала в агрегат, что привело ко множественным переломам костей правой руки и ампутации двух пальцев. Расследование прокуратуры показало, что подсудимая не обеспечила безопасной организации технологического процесса производства, что привело к причинению потерпевшей тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил женщине штраф в размере 50 тыс. рублей. Свою вину она не признала.

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