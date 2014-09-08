Заведение певицы Булановой в центре Петербурга снова ушло в минус

Ресторан Татьяны Булановой показал рекордный убыток в 16 млн руб. за год.

ООО "Лари", управляющее рестораном, где совладелицей является певица Татьяна Буланова, отчиталось о финансовом результате за 2024 год. Согласно данным, убытки составили 16 млн руб, сообщает КП Санкт-Петербург.

Заведение работает с 2023 года и позиционируется как семейный ресторан с итальянской кухней. В первый год деятельности ресторан показал отрицательный результат в 161 тыс. руб.

На открытие было потрачено около 50 млн руб. Ресторан располагается в центре Санкт-Петербурга. Финансовые трудности бизнеса совпали по времени с сообщениями о долгах мужа певицы Валерия Руднева. По информации издания, его задолженность составляет 12,3 млн руб., за год сумма увеличилась на 1 млн руб. В нее входят штрафы и кредитные обязательства.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова