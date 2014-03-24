Зауральские полицейские задержали нетрезвого водителя, машина которого застряла на бездорожье

Ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На территории Курганской области инспекторы ДПС из отдела "Щучанский" во время несения службы обратили внимание на стоявший на одной из улиц города Щучье автомобиль ВАЗ-2109. Водитель машинs экстренно начал движение, заметив правоохранительные службы. Мужчина проигнорировал законное требование сотрудников полиции остановиться, а также предпринял попытку скрыться с места событий. Очевидцы добавили, что нарушитель на высокой скорости передвигался по дороге регионального значения. При этом шофер допускал наезд на встречную полосу движения и создавал угрозу для ,езопасности. Однако спустя некоторое время транспортное средство застряло на бездорожье.

Полиция установила, что нарушителем оказался 30-летний местный житель. Ранее он был лишён права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Он отказался проходить медицинское освидетельствование своего текущего состояния. В результате в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, а также заведено 17 административных материалов по семи статьям КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа