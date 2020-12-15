  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:20
146
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Крыму пресекли деятельность лидера ячейки запрещенной религиозной организации

0 0

Подозреваемый задержан.

На территории российского полуострова правоохранительные органы пресекли деятельность лидера джанкойской ячейки запрещенной в стране по решению Верховного суду РФ религиозной организации в связи с ее экстремистской направленностью. Известно, что фигурант уголовного дела продолжал следовать за идеями движения даже после запрета. По видеосвязи местный старейшина проводил проводил собрания с адептами, а также пропагандировал нормы запрещенной организации, привлекал в движение новых сторонников.  В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении ведется уголовное дело.

Житель Костромы пытался ограбить аптеку в Москве, но погиб от ранений стеклом.

Фото и видео: Следственный комитет по региону

Теги: крым, регионы, религия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии