В Крыму пресекли деятельность лидера ячейки запрещенной религиозной организации

Подозреваемый задержан.

На территории российского полуострова правоохранительные органы пресекли деятельность лидера джанкойской ячейки запрещенной в стране по решению Верховного суду РФ религиозной организации в связи с ее экстремистской направленностью. Известно, что фигурант уголовного дела продолжал следовать за идеями движения даже после запрета. По видеосвязи местный старейшина проводил проводил собрания с адептами, а также пропагандировал нормы запрещенной организации, привлекал в движение новых сторонников. В настоящее время подозреваемый задержан, в его отношении ведется уголовное дело.

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Фото и видео: Следственный комитет по региону