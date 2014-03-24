Житель Костромы пытался ограбить аптеку в Москве, но погиб от ранений стеклом

Мужчина истек кровью при неудачной попытке кражи.

Попытка ограбить аптеку на территории российской столицы закончилась для жителя Костромы смертью. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились авторы Telegram-канала SHOT. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой мужчина пытался совершить преступление. Однако ранее судимый, 27-летний подозреваемый случайно повредил ногу о витрину, после чего истек кровью в помещении. Трагедия произошла накануне, в 23 часа вечера в здании "Горздрава" по улице Обручаева

В социальных сетях авторы материала рассказали о том, что злоумышленник сначала схватил кассовый ящик, в котором было всего 719 рублей. После этого мужчина пытался выбраться с места преступления тем же путём, но его попытка не увенчалась успехом. Грабитель разбил стеклянную витрину и рухнул вниз. Он поранился в области бедра и потерял много крови. Позже преступник был обнаружен правоохранительными органами и передан медикам скорой помощи. Однако спасти жизнь пациенту врачи не смогли.

Жительницу Ленобласти подозревают в ночном ограблении мужчины на улице.

Фото и видео: Telegram / SHOT