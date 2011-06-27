Жительницу Ленобласти подозревают в ночном ограблении мужчины на улице

По словам заявителя, женщина, применив в отношении него физическую силу, похитила принадлежащую ему сумку, в которой находились документы и мобильный телефон Redmi.

13 августа в полицию Тосненского района поступило заявление от 47-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Мужчина сообщил, что около 3:00 на Шоссейной улице в поселке Фёдоровское он стал жертвой уличного грабежа.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.



По словам заявителя, женщина, применив в отношении него физическую силу, похитила принадлежащую ему сумку, в которой находились документы и мобильный телефон Redmi. Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Вечером в понедельник, 22 августа, подозреваемую задержали на проспекте Ленина в городе Тосно: ей оказалась 41-летняя неработающая жительница Ленобласти, которая ранее была неоднократно судима.

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Фото: Piter.TV