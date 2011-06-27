В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на женщину и её пожилую мать в лифте

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Полиция Калининского района задержала подозреваемого в разбойном нападении на двух женщин в лифте одного из домов по Северному проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Заявление от 44-летней петербурженки поступило вечером в понедельник, 21 августа. Женщина рассказала, что несколько часов назад в кабине лифта многоквартирного дома неизвестный напал на неё и её 73-летнюю мать и, угрожая ножом, отобрал сумку с мобильным телефоном Samsung Galaxy А5 и все имеющиеся у матери наличные денежные средства в размере 1 800 рублей. Общий ущерб составил составил 12 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого задержали на следующий день в деревне Куйвози Ломоносовского района Ленобласти. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Новгородской области. Устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщили о том, что индивидуального предпринимателя ограбили на 1,5 млн рублей в в Ропше.

Фото: Piter.TV