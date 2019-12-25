Индивидуального предпринимателя ограбили на 1,5 млн рублей в в Ропше

Из частного дома заявителя вынесли деньги и ювелирные изделия.

В ночь на вторник, 22 августа, в полицию обратился 42-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в посёлке Ропша. Мужчина заявил, что в период с 22:00 20 августа до 22:30 21 августа неизвестный преступник повредил стеклопакет на первом этаже его частного дома и совершил кражу. Об этом стало известно Piter.TV.

В кабинете мужчины находилась шкатулка, из которой было похищено денежных средств и ювелирных изделий на общую сумму 1 570 000 рублей. Дом средствами охранной сигнализации и камерами видеонаблюдения не оборудован.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец украл в магазине одежду для своей бывшей жены.

Фото:Pxhere