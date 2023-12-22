В подъезде на Белорусской улице сформировался бассейн из кипятка

По словам местных властей, ситуация с водоснабжением в подъезде на данный момент восстановлена, а на месте прорванного крана установлены временные заглушки.

В понедельник, 8 января, в подъезде жилого дома на Белорусской улице в Петербурге произошёл потоп. По данным районной администрации, причиной стали открытые двери общего балкона, которые находились в открытом состоянии всю ночь.

Размораживание системы случилось из-за сильных перепадов температур. Пожарный кран не выдержал напора. Утром в подъезде образовались водопады, а также произошло отключение электричества.

По словам местных властей, ситуация с водоснабжением в подъезде на данный момент восстановлена, а на месте прорванного крана установлены временные заглушки. Сотрудники ЖКС продолжают работать на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снова случились поджоги покрышек по двум адресам.

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