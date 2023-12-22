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В подъезде на Белорусской улице сформировался бассейн из кипятка

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По словам местных властей, ситуация с водоснабжением в подъезде на данный момент восстановлена, а на месте прорванного крана установлены временные заглушки.

В понедельник, 8 января, в подъезде жилого дома на Белорусской улице в Петербурге произошёл потоп. По данным районной администрации, причиной стали открытые двери общего балкона, которые находились в открытом состоянии всю ночь.
Размораживание системы случилось из-за сильных перепадов температур. Пожарный кран не выдержал напора. Утром в подъезде образовались водопады, а также произошло отключение электричества.

По словам местных властей, ситуация с водоснабжением в подъезде на данный момент восстановлена, а на месте прорванного крана установлены временные заглушки. Сотрудники ЖКС продолжают работать на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге снова случились поджоги покрышек по двум адресам.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: коммунальная авария, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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