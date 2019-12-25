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Кошка Маруся застряла за трансформаторным щитком на Белградской
Сегодня, 18:47
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Кошка Маруся застряла за трансформаторным щитком на Белградской

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Ранее домашнее животное оказалось на улице.

Бригада поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ" вытащила кошку Марусю из отверстия между стеной дома и трансформаторным щитком на Белградской, 32. Об этом рассказала хозяйка кошки в группе "Кошкиспас" в "ВКонтакте".

Ранее животное выпало из окна и бродило по улице в течение 5 дней. От страха кошка решила спрятаться в укрытии, однако застряла там. Ее помогли вытащить волонтеры центра по спасению животных. 

Ранее в Мурино спасли котят, застрявших под крыльцом подъезда. 

Фото: vk.com/koshkispas

Теги: животное, кошкиспас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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