Кошка Маруся застряла за трансформаторным щитком на Белградской

Ранее домашнее животное оказалось на улице.

Бригада поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ" вытащила кошку Марусю из отверстия между стеной дома и трансформаторным щитком на Белградской, 32. Об этом рассказала хозяйка кошки в группе "Кошкиспас" в "ВКонтакте".

Ранее животное выпало из окна и бродило по улице в течение 5 дней. От страха кошка решила спрятаться в укрытии, однако застряла там. Ее помогли вытащить волонтеры центра по спасению животных.

Ранее в Мурино спасли котят, застрявших под крыльцом подъезда.

Фото: vk.com/koshkispas