В Мурино спасли котят, застрявших под крыльцом подъезда

Неравнодушные жители забрали животных к себе домой.

Накануне в одном из домов в Мурино прошла операция по спасению котят, застрявших под крыльцом подъезда. Подробности рассказали в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" в соцсети "ВКонтакте".

Жалобное мяуканье раздавалось из внутренней полости крыльца дома два дня. Неравнодушные жители выкопали в асфальте ямку 40 см шириной. Просунуть в нее руку можно было примерно по локоть.

При помощи скотча спасатели разместили на ломе камеру и завели ее в ямку. Под крыльцом обнаружили прямоугольную полость, перегороженную на половину высоты спрессованным песком. Источник мяуканья находился за перегородкой.

В результате ямку в асфальте расширили при помощи перфоратора до такого состояния, что руку можно было просунуть в отверстие по плечо. Поглядывая на камеру, спасатели выгребли песок из полости и увидели внутри котят.

Одного из котят удалось вытащить благодаря другому маленькому котенку – он вышел на писк сородича. Остальных животных отловили при помощи самодельной удавки, на конце которой закрепили камеру. Всех котят забрали себе домой неравнодушные петербуржцы.

Ранее представители "Кошкиспаса" рассказали, сколько животных спасли за 11 лет.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум