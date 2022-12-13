Застрявшую в школьном заборе косулю спасли в Саранске

Затем животное убежало в лесополосу.

Сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы во вторник утром 30 мая оказали помощь дикому животному, которое застряло в заборе на территории школы в городе Саранске. Косуля не смогла самостоятельно пробраться через прутья решетки. Российские специалисты также опубликовали в социальных сетях операцию по спасению зверя. В кадре видно, что испуганное животное пытается выбраться на свободу. Спустя некоторые время косулю удалось освободить, после чего она успешно скрылась в лесополосе.

Сегодня в 6 утра спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе саранской школы № 16. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России