У нее перебиты задние лапы, также возможен перелом позвоночника.

Застрявшую на ж/д путях лису спасли в Лавриках. Об этом сообщил очевидец в группе "СК- "Легион" - спасение животных от жестокости".

Мужчина обнаружил лису, которую зажало между рельсами. Он пытался самостоятельно помочь животному, но хищница укусила его. Тогда на помощь пришли спасатели "Легиона".

Пострадавшую везут на рентген в "Велес". У нее перебиты задние лапы, также возможен перелом позвоночника.

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Фото: ВКонтакте/ СК- "Легион" - спасение животных от жестокости