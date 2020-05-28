Граждане РФ не могут вернуться домой из Мексики.

Застрявшие на три месяца в морском круизе россияне попросили о помощи. Об этом наши соотечественники рассказали в Telegram-канале для Mash. В мессенджере опубликовано обращение руководителя театра танца Art Dance Club Анны Кузнецовой, которая не может покинуть морской лайнер в Мексике.

Анна Кузнецова рассказала, что 15 танцоров из РФ отправились на заработки в Мексику. Они устроились на круизный лайнер Pacific Princess, на котором позже была зафиксирована вспышка коронавируса. В последний раз гражданам РФ разрешали выходить на берег 1 марта в Австралии.

Почти четыре недели назад россиян переместили на корабль Koningsdam в Пуэрто-Вальярта. На данный момент они не знают, когда им разрешат вернуться домой.

Граждан других стран уже начали забирать с корабля, а они так и остаются сидеть на карантине в неведении и очень просят помочь им вернуться домой Анна Кузнецова, руководитель театра танца Art Dance Club

Отметим, что все танцоры заполнили документы для МИД РФ на портале государственных услуг. Однако они не получили ответа. В посольстве РФ в Мексике заявили, что не получали подобной информации из России.

В Приморье выписаны из больницы все эвакуированные туристы с лайнера Diamond Princess.

Видео: Telegram/ Mash