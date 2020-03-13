В Приморье выписаны из больницы все эвакуированные туристы с лайнера Diamond Princess

В пятницу утром, 13 марта, из больницы выписали последних двух туристов, которые были эвакуированы с печально известного круизного лайнера Diamond Princess.

Сегодня утром, 13 марта, из больницы в Приморье выписали всех оставшихся туристов, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess..

ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Приморья сообщает, что медики Краевой клинической больницы №2 в Приморье выписали сегодня утром последних двух остававшихся в больнице туристов, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

На круизном лайнере у 3х россиян был выявлен коронавирус, они были доставлены в больницу в Казань. 9 россиян находились в больнице в Приморье на карантине. 7 человек были выписаны 6 марта, так как поступили в больницу ранее. Оставшиеся два выписаны утром. Ни у кого из 9 туристов коронавирус выявлен не был.

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Видео: YouTube/CNA