Застройщиков в Петербурге обяжут создавать зеленые зоны

Количество зеленых насаждений может значительно увеличиться.

На рабочем совещании 22 июля члены городского правительства обсудили комплекс изменений в Правилах землепользования и застройки Петербурга. Одно из них - увеличение зеленых зон. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Власти обяжут застройщиков предусматривать создание зеленых насаждений еще на стадии подготовки по планировке территории. Изменения также позволят ограничить максимальное количество жилой площади в границах земельного участка в отсутствие проекта планировки.

В новой редакции ПЗЗ также будет сказано о контроле за несбалансированной застройкой. Поправки конкретизируют, в какие сроки и в каком объекте застройщик и город должны выполнять свои обязательства по строительству жилой, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный хочет увеличить гарантийный срок службы дорог до 12 лет.

Фото: wikipedia.org