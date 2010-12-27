  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Застройщиков в Петербурге обяжут создавать зеленые зоны
Сегодня, 12:03
129
nadezhda_sib

Застройщиков в Петербурге обяжут создавать зеленые зоны

0 0

Количество зеленых насаждений может значительно увеличиться.

На рабочем совещании 22 июля члены городского правительства обсудили комплекс изменений в Правилах землепользования и застройки Петербурга. Одно из них - увеличение зеленых зон. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Власти обяжут застройщиков предусматривать создание зеленых насаждений еще на стадии подготовки по планировке территории. Изменения также позволят ограничить максимальное количество жилой площади в границах земельного участка в отсутствие проекта планировки. 

В новой редакции ПЗЗ также будет сказано о контроле за несбалансированной застройкой. Поправки конкретизируют, в какие сроки и в каком объекте застройщик и город должны выполнять свои обязательства по строительству жилой, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный хочет увеличить гарантийный срок службы дорог до 12 лет.

Фото: wikipedia.org

 

Теги: благоустройство, зеленая зона, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии