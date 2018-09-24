Смольный: гарантийный срок службы дорог увеличат до 12 лет

На данный момент он составляет от трех до четырех лет.

В Смольном рассказали, что в ремонт дорог планируют включить обязательное условие о сроке их службы до 12 лет. Таким образом, к 2024 году петербургские магистрали будут соответствовать национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об это 22 июля сообщил пресс-центр городской администрации.

Условие о увеличенном сроке эксплуатации включат в конкурсы подрядчиков по ремонту. На данный момент срок гарантийного ремонта составляет от трех до четырех лет.

Проект "Безопасные и качественные автодороги" включит в себя 104 города по всей стране. Предполагается, к 2024 году доля автомобильных дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 50,9% по сравнению с 2017 годом. Для этого в течение шести лет суммарно от регионов поступит 4 трлн, 139,1 млрд рублей, а из федерального бюджета – 440,9 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Теплосеть" проведет испытания труб в Василеостровском районе.

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