Застройщики пожаловались на "потребительский терроризм" дольщиков

Мутко заявил, что все споры возникли из-за отсутствия четких критериев качества построенного жилья

Застройщики пожаловались на "потребительский терроризм" со стороны дольщиков. Во время "правительственного часа" они попросили вице-премьера Виталия Мутко усложнить порядок взыскания неустоек за недоделки.

Строительные компании объясняют проблему ростом числа исков от юристов. В 2018 году суды удовлетворили 2,7 тыс. исков по договору участия в долевом строительстве. В пользу истцов было выплачено 3,6 млрд рублей. За этот год таких исков более тысячи.

Мутко заявил, что все споры из-за отсутствия четких критериев качества построенного жилья. Премьер пообещал найти золотую середину между защитой прав граждан и застройщиков.В ходе заседания было предложено ввести типовой порядок проведения экспертизы недостатков, а также установление досудебного порядка урегулирования споров.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в России могут запретить точечную застройку.

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