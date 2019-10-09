Володин подчеркнул, что высотки уродуют исторический центр и доставляют проблемы людям.

В России могут запретить точечную застройку и комплексное строительство. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным ведомствам разработать соответствующий проект.

С такой инициативой Володин выступил в ходе правительственного часа с участием вице-премьера Виталия Мутко, который был посвящен нацпроекту "Жилье и городская среда". Володин подчеркнул, что высотки уродуют исторический центр и доставляют проблемы людям: не хватает детских садов, больниц, под такие дома не рассчитаны дороги, транспортное сообщение и другая инфраструктура. При этом, отметил спикер нижней палаты, количество многоэтажных домов неуклонно растет.

Спикер предложил обязать застройщиков сдавать дома с объектами социальной инфраструктуры. Законодательные инициативы возможно разработать в течение одного месяца. Виталий Мутко в ответ заявил, что подобные обязательства застройщиков в настоящее время регулируются нормативами по обеспечению социальной инфраструктуры. Такой стандарт станет обязательным на общефедеральном уровне с 2021 года.

Видео: Piter.TV