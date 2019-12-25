Застройщики Петербурга оценили выросшую стоимость выкупа жилья

Раньше ценник составлял 77,7 тысяч рублей за квадратный метр, а теперь 96 тысяч рублей.

Петербургские компании-застройщики отреагировали на решение властей увеличить стандартную цену выкупа жилья для льготных категорий граждан. Раньше ценник составлял 77,7 тысяч рублей за квадратный метр, а теперь 96 тысяч рублей. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Власти считают, что прежний ценник отстал от средней рыночной цены, и городу трудно выбирать подходящие квартиры. Новая цена даст не только более широкий выбор, но и возможность выйти на рынок "вторички". Компания Glorax Development оценила решение Смольного позитивно, хотя и занимается проектами бизнес- и комфорт-класса. Новую цену в организации считают приближенной к рыночным реалиям. В "Главстрое Санкт-Петербург" сочли новые цифры привлекательными, компания готова подумать об участии в программе выкупа по рыночным ценам. В "Петербургской недвижимости" подсчитали, что средняя цена квадратного метра в домах класса масс-маркет в Петербурге остановилась на показателе 124 тысяч рублей.

Тем временем, в Пушкинском районе продолжается активное строительство социальных объектов.

Фото: Piter.TV