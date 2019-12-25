В Пушкинском районе продолжается активное строительство социальных объектов

На территории строят школу и детский сад.

В Шушарах и поселке Ленсоветовский активными темпами ведется строительство детского сада и школы на 1125 и 320 мест соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по строительству 29 июля.

Известно, что подрядчики постараются сохранять высокие темпы работ, чтобы новые объекты приняли детей уже весной 2021 года. Город выкупит объекты у застройщика, как только их введут в эксплуатацию. Сейчас в зданиях прокладывают внутренние инженерные сети и проводят чистовую отделку. Отмечается, что в школе появится два бассейна, три спортзала и спортивные площадки, а также лифт для маломобильных детей. В садике расположат бассейн и помещения для кружков.

За прошлый год в Пушкинском районе ввели три соцобъекта, в текущем году планируется ввести 8 объектов.

Ранее мы сообщали, что в Стрельне достроили поликлинику для взрослых и детей.

Фото: пресс-служба Смольного