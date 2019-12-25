Открытие поликлиники поможет решить проблему нехватки амбулаторно-поликлинических учреждений в Петродворцовом районе.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Стрельне достроили поликлинику для взрослых и детей. Об этом сообщает Комитет по строительству.

Речь идет о ГБУЗ "Городская поликлиника № 64" для взрослых и детей, которая находится на улице Львовской. Отмечается, что медучреждение уже введено в эксплуатацию. Разрешение выдала Служба Госстройнадзора.

Поликлиника рассчитана на 340 посещений в смену. В медучреждении имеется отделение лучевой диагностики, стоматологическое отделение и кабинеты врачей. Также на первом этаже располагается бассейн, служба неотложной помощи, аптека и раздаточный пункт молочной кухни.

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Фото:gov.spb.ru