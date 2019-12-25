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Финляндия не откроет границу с Россией до конца августа
Сегодня, 13:01
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nadezhda_sib

Финляндия не откроет границу с Россией до конца августа

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Уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким.

Правительство Финляндии приняло решение в ближайшие недели не открывать границу с Россией. Информация об этом появилась в группе генерального консульства Финляндии в Петербурге "ВКонтакте".

Ограничения продлятся до 25 августа 2020 года. Новое рассмотрение данного вопроса планируется ориентировочно через две недели. 

Говорить о снятии ограничений можно будет тогда, когда показатель заболеваемости COVID-19 в стране составит не больше 8 случаев заражения на 100 тысяч человек. Он должен сохраняться, как минимум, в течение 14 дней. 

Ранее сообщалось, что петербуржцы хотят ездить в автобусах в Финляндию и Прибалтику без соседей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: внешние границы, путешествие, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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