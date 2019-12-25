Финляндия не откроет границу с Россией до конца августа

Уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким.

Правительство Финляндии приняло решение в ближайшие недели не открывать границу с Россией. Информация об этом появилась в группе генерального консульства Финляндии в Петербурге "ВКонтакте".

Ограничения продлятся до 25 августа 2020 года. Новое рассмотрение данного вопроса планируется ориентировочно через две недели.

Говорить о снятии ограничений можно будет тогда, когда показатель заболеваемости COVID-19 в стране составит не больше 8 случаев заражения на 100 тысяч человек. Он должен сохраняться, как минимум, в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что петербуржцы хотят ездить в автобусах в Финляндию и Прибалтику без соседей.

Фото: pixabay.com