Застройщика ЖК "Парнас" предупредили о необходимости соблюдать сроки строительства

На территории строящегося ЖК "Парнас" было проведено выездное совещание с представителями подведомственной городскому комстрою организации СПб ГБУ "Управление строительными проектами". В ходе мероприятия застройщику ООО "П1" напомнили о необходимости соблюсти все сроки строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Кроме того, специалисты проверили ход строительно-монтажных работ и уровень обеспечения объекта строительными материалами и рабочими. Отмечается, что 3 корпус ЖК должен быть введен до конца 2022 года. Секцию №2 уже ввели в конце мая.
В общей сложности мероприятия запланированы на площади 2,5 га. Застройщику необходимо ввести 3 здание по 27 этажей каждое.
Ранее мы сообщили о том, что строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику.
Фото: Строительный Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все