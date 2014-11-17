Застройщика ЖК "Парнас" предупредили о необходимости соблюдать сроки строительства

Секцию №2 уже ввели в конце мая, а 3 корпус обязаны завершить до конца текущего года.

На территории строящегося ЖК "Парнас" было проведено выездное совещание с представителями подведомственной городскому комстрою организации СПб ГБУ "Управление строительными проектами". В ходе мероприятия застройщику ООО "П1" напомнили о необходимости соблюсти все сроки строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Кроме того, специалисты проверили ход строительно-монтажных работ и уровень обеспечения объекта строительными материалами и рабочими. Отмечается, что 3 корпус ЖК должен быть введен до конца 2022 года. Секцию №2 уже ввели в конце мая.

В общей сложности мероприятия запланированы на площади 2,5 га. Застройщику необходимо ввести 3 здание по 27 этажей каждое.

Ранее мы сообщили о том, что строительство двух корпусов ЖК "Ломоносовъ" готовятся закончить согласно графику.

Фото: Строительный Петербург