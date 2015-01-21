Строительная организация выплатила почти 1,3 млн рублей петербурженке

За ожидание сумма увеличилась на 500 тыс.

Со строительной организации взыскали 1,3 млн рублей в пользу петербурженки. Женщина внесла 800 тыс. рублей, но затем передумала покупать квартиру. Деньги ей не вернули в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Организация должна была вернуть деньги в течение 30 дней. Покупательнице пришлось обратиться в суд. Вместе с процентами, компенсацией морального вреда и штрафа сумма с 800 тыс. рублей возросла до 1,2 млн рублей.

Деньги не были выплачены даже после возбуждение исполнительного производства. В связи к общей сумме прибавили еще 90 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора. Только после этого петербурженка наконец смогла получить свои деньги.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчине, попавшему под колеса эвакуатора в Петербурге, выплатили компенсацию морального вреда.

Фото: Piter.TV