Застройщик липового ЖК во Всеволожске получил условный срок за развод пайщиков

Мужчина получил деньги от шести человек за будущие квартиры и воспользовался ими по своему усмотрению.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор главе и главбуху ЖСК "Грин Парк" Николаю Метелькову. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в мошенничестве.

Установлено, что Метельков разместил в СМИ рекламу о строительстве жилого многоквартирного комплекса "Грин Парк" в массиве Прищегловский Всеволожского района Ленобласти. При этом мужчина знал, что эти земли общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров не переведены из сельскохозяйственного назначения в градостроительное. Злоумышленник создал видимость начального этапа строительства, не имея ни разрешения на работы, ни намерений выполнять обязательства перед пайщиками ПЖСК "Грин Парк". В декабре 2015 года Метельков заключил договор с одним из покупателей от лица Кооператива о членстве в ПЖСК. Согласно этому договору, покупателю передавалась в собственность квартира-студия, а сам покупатель обязуется внести взнос за квартиру в размере 780 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. Метельков, однако, полученные деньги попросту похитил и распорядился ими по своему усмотрению, а покупателю причинил ущерб на ту же сумму. Тем же образом злоумышленник обобрал еще пять человек, похитив у них 1,4 млн, 1,5 млн, 1,1, млн рублей, а также 874 тысяч и 790 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно и взыскал в полльзу обманутых пайщиков деньги.

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Фото: Piter.TV