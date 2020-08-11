В возрасте 80 лет скончался актер Анатолий Салимоненко

Смерть наступила по естественным причинам.

В московской квартире нашли мертвым заслуженного артиста России Анатолия Салимоненко. Об этом сообщает РЕН ТВ 26 апреля.

По предварительным данным, актер скончался по естественным причинам. Ему было 80 лет.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Он окончил школу-студию МХАТ, а после служил в московском ТЮЗе. На счету актера около 28 ролей в театре и кино. Наиболее всего известен по ролям в фильмах "Аэропорт со служебного входа", "Родины солдат" и спектаклям "Татьяна Репина", "Собачье сердце" и "Гуд-бай, Америка!!!"

Ранее мы писали, что скончалась актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере".

Фото: kino-teatr.ru