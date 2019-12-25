Скончалась актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере"

Актеры саги выразили в соцсетях соболезнования.

Актриса Хелен Маккрори скончалась 16 апреля в возрасте 52 лет от онкологического заболевания. Она известна многим своей ролью Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере. Актёры, снимавшиеся в саге о Гарри Поттере, выразили в соцсетях свои соболезнования

Том Фелтон, игравший сына Нарциссы – Драко Малфоя, написал, что ему грустно прощаться так неожиданно с этой актрисой, он не успел ей сказать то, что хотел. Он поблагодарил ее за то, что она всегда держала его за руку, когда это было ему необходимо.

Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя, рассказал, что они были давно знакомы.

Мне посчастливилось узнать, что она была ужасно забавной, озорной и обладала чутким сердцем размером с планету. Джейсон Айзекс

Автор серии книг, Джоан Роулинг, написала, что она "опустошена новостью о смерти необычайной актрисы Хелен МакКрори".

Актриса Хелен Маккрори снималась в таких фильмах и сериалах, как "Острые козырьки", "Доктор Кто", "Страшные сказки" и др.

В начале апреля умер Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль".

Фото: Instagram / @t22felton